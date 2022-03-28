Şehmus ve annesi gelin savar Emine Hanım bakın şimdi ne yapıyor! Alişan ve Demet Akalın detayı... Gözüm Sende yarışmasının fenomen damat adayıydı!

Sunuculuğunu oyuncu Aylin Kabasakal'ın yaptığ Gözüm Sende adlı program 2016 yılında yayın hayatına başlamıştı. Programda damat adayı Şehmus ve annesi dikkat çekmişti. ATV'de yayınlanan fenomen programda meşhur olan anne oğul daha sonra bir çok yarışmaya daha katılmış ve adından söz ettirmeye devam ettirmişti. İnstagram'da Şehmus Yücel kullanıcı adı ile karşımıza çıkan bir dönemin ünlü damat adayı şimdilerde bambaşka bir görünümde. Sosyal medyayı aktif kullanan Yücel'in paylaşımları çok konuşuldu. Özellikle Alişan ve Demet Akalın detayı öne çıktı. İşte Şehmus Yücel ve annesi Emine Yücel'in son hali...