Küfürler havada uçuştu! Benim sana bir hayrım olmak zorunda mı ... 3 milyonluk takipçi kavgası! Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi!

Makyaj videoları çekerek ünlenen ardından da yağtırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bilic'in takipçi sayısının çok olmasına öfelenen "erhansys" adlı kullanıcıya genç fenomen "Ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p......k Erhan" cevabını verdi. İşte sosyal medyaya damga vuran o tartışma...