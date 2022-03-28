Küfürler havada uçuştu! Benim sana bir hayrım olmak zorunda mı ... 3 milyonluk takipçi kavgası! Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi!
Youtube'de amatörce makyaj videosu çekerek tanınmaya başlayan Danla Bilic daha sonra bir çok reklam filminde de rol aldı. Şimdilerde büyük gelirler eldeden en büyük markalarla anlaşmalar yapan Bilic sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapıyor. İnsragram'ı aktif kullanan ünlü fenomen şimdilerde Dubai'de tatil yapıyor.
Makyaj videoları çekerek ünlenen ardından da yağtırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bilic'in takipçi sayısının çok olmasına öfelenen "erhansys" adlı kullanıcıya genç fenomen "Ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p......k Erhan" cevabını verdi. İşte sosyal medyaya damga vuran o tartışma...
Eski halinden eser kalmayan bambaşka bir imaja bürünen fenomen bu sefer de göğüslerine silikon yaptırdı. Silikonlarını göstermek adına Dubai tatili esnasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile konuşulan Bilic, bir video çekerek dekolteli kıyafetlerini sergiledi. Bilic, "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" paylaşımında bulunarak takipçilerini şaşırttı.
Twitter'da bir kullanıcı, Dubai tatilinde olan Danla Bilic'in son attığı tweete, "Bu k..n vatana millete insanlığa ne hayri varda bunu 3 milyon kisi takip ediyor." yorumunda bulununca olanlar oldu.
Kendisine yapılan küfrü görmezden gelemeyen Danla Bilic, "ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p.…..k erhan" cevabını verdi.