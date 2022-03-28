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Küfürler havada uçuştu! Benim sana bir hayrım olmak zorunda mı ... 3 milyonluk takipçi kavgası! Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi!

Youtube'de amatörce makyaj videosu çekerek tanınmaya başlayan Danla Bilic daha sonra bir çok reklam filminde de rol aldı. Şimdilerde büyük gelirler eldeden en büyük markalarla anlaşmalar yapan Bilic sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapıyor. İnsragram'ı aktif kullanan ünlü fenomen şimdilerde Dubai'de tatil yapıyor.

28.03.2022 09:06 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:06
3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Makyaj videoları çekerek ünlenen ardından da yağtırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bilic'in takipçi sayısının çok olmasına öfelenen "erhansys" adlı kullanıcıya genç fenomen "Ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p......k Erhan" cevabını verdi. İşte sosyal medyaya damga vuran o tartışma...

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3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Yazın yaşandığı ülkede tatilin keyfini çıkaran Danla Bilic son yaptırdığı estetikle çok konuşuldu.

3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Vicunun neredeyse her yerinde estetik olan Bilic ameliyat + spor ile önce kilolarından kurtuldu ardından burun, dudak, çene, göz gibi bir çok bölgesinde sayısız işlem yaptırdı.

3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Eski halinden eser kalmayan bambaşka bir imaja bürünen fenomen bu sefer de göğüslerine silikon yaptırdı. Silikonlarını göstermek adına Dubai tatili esnasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile konuşulan Bilic, bir video çekerek dekolteli kıyafetlerini sergiledi. Bilic, "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" paylaşımında bulunarak takipçilerini şaşırttı.

3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Twitter'da bir kullanıcı, Dubai tatilinde olan Danla Bilic'in son attığı tweete, "Bu k..n vatana millete insanlığa ne hayri varda bunu 3 milyon kisi takip ediyor." yorumunda bulununca olanlar oldu.

3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Kendisine yapılan küfrü görmezden gelemeyen Danla Bilic, "ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p.…..k erhan" cevabını verdi.

3 milyonluk takipçi kavgası! Fenomeni Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu! Sosyal medya sallandı! pe…enk Erhan...

Danla Bilic'in bu cevabı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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