Şehir değiştirecekti başına gelenleri açıkladı! Demet Akalın 'Yangın çıktı' dedi panikletti! 1 gün önce Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hareketli kişiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sevenlerini panikletti. Ancak daha sonra yaptığı açıklamada bunun bir şaka olduğunu belirtti. İşte olayın ayrıntıları...