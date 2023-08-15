Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aylar sonra ilk kez yan yana! Gözlerden uzak yaşayan çift bakın nerede ortaya çıktı

15 yıldır ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı, Türkiye'nin en çok sevilen isimlerden biri. 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını bir o kadar da gözlerden uzak yaşamayı başarıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için anlı aylar sonra eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile görüntülendi. Hem de bakın nerede.