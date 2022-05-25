Sefo makbuz kesmedi başı derde girdi! 'Bilmem mi' şarkısıyla alıp yürüyen Sefo konser başı 350 bin TL alıp babasını kullanınca...
Son dönem rap şarkıcılarının çıkışı sürüyor. Onlardan biri de sahne adı Sefo olan Seyfullah Sağır. 'Bilmem Mi' şarkısıyla şöhrete kavuşan ardından Affettim, Tutsak gibi şarkılarla hafızalara kazınan 24 yaşındaki Seyfullah Sağır, son bir yıl içerisinde 100'den fazla konser ve sahneye 350 bin liraya çıkıyor. Her geçen gün kazancına kazanç katan Sefo hakkında bu kez flaş bir iddia ortaya atıldı. Sefo'nun kanunlara aykırı şekilde serbest meslek makbuzu kesmediği iddia ediliyor.
25.05.2022 09:45 - Son Güncelleme: 25.05.2022 09:45
Müzik dünyasında rap'in çıkışı devam ediyor. Son dönemde konserlerde popçulardan çok rap'çiler ilgi görüyor. En çok talep edilen isimlerden biri ise Sefo! Şarkıcı, Bilmem mi şarkısıyla konserden konsere koşuyor.
Son dönemin gözde rap'çisi Sefo, bir yıl içinde 100'ün üzerinde konser verdi. Sahneye çıkmak için 350 bin lira alan rap'çinin, gelir bildirimi için zorunlu olan serbest meslek makbuzunu hiç kesmediği iddia ediliyor
En çok talep edilen isimlerden biri ise Sefo! Şarkıcı, Bilmem mi şarkısıyla konserden konsere koşuyor. Ünlü rap'çi son bir yıl içinde 100'den fazla konser verdi.