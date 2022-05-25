Alperen Duymaz ve gizlice evlendiği öğretmen eşi Tuğba'nın peri masalı bitti! Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar meğer...
Şimdilerde yeni filminde Funda Eryiğit ile partner olmaya hazırlanan yakışıklık oyuncu Alperen Duymaz'dan kötü haber var... Uzun bir süre Burcu Özberk'le aşk yaşadıktan sonra. 2020 yılında öğretmen Tuğba Kelkit ile sessiz sedasız evlenen Alperen Duymaz'ın evliliği iddialra göre sallantıda. 29 yaşındaki oyuncu ve gizlice evlendiği eşi Tuğba Kelkit'in boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Alperen Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit'in peri masalını andıran evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin boşanacakları yönünde iddia edildi.
Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.
İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in, Alperen Duymaz'ın "ışıltılı hayatı"na hep mesafeli durduğu biliniyordu. Hürriyet'in haberine göre; Kelkit'in bu hayata ayak uyduramaması ipleri koparmış.
Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Bu haberin ardından Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu.
İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...