Alperen Duymaz ve gizlice evlendiği öğretmen eşi Tuğba’nın peri masalı bitti! Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar meğer...

Hatta çift geçtiğimiz günlerde Duymaz'ın menajeri Cem Tatlıtuğ'un doğum günü partisine katılmayarak, dedikoduları alevlendirmiş. İlişkilerine ara verdikleri söylenen çiftin hâlâ aynı evde yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Bu haberin ardından Alperen Duymaz'ın eşi merak konusu oldu.

İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...