Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in paylaşımlarının her biri ayrı olay! “Aman Mali görmesin” Bikiniden sonra banyo pozu...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımları olay! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Genç oyuncu, önce bikinisiyle otel odasında çektiği bir videoyu yayınladı ardından ise şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozları paylaştı. Bununla da hızını alamayan Yasmin bu kez banyo pozuyla olay oldu.
25.05.2022 11:54 - Son Güncelleme: 25.05.2022 11:54
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, tatil sezonunu açtı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, tatilde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.