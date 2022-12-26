Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları sosyal medya hesabından anlatan ünlü rapçi Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum. Hiç g.tüm bu kadar ellenmemişti" dedi. İşte 24 yaşındaki Sefo'nun taciz açıklaması...
26.12.2022 12:58 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:12
"G*TÜM HİÇ BÖYLE ELLENMEMİŞTİ..."
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı.
Sefo, yaşadığı ilginç anlar nedeniyle hakkını helal etmediğini söylediği olay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.