Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."

"Gerçekten harika bir konserdi. Fakat şöyle bi sıkıntı var, sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim g*tümü avuçlamak suretiyle beni bir elledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun ya."