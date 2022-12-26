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Haberler Magazin Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: "G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle..."

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları sosyal medya hesabından anlatan ünlü rapçi Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum. Hiç g.tüm bu kadar ellenmemişti" dedi. İşte 24 yaşındaki Sefo'nun taciz açıklaması...

26.12.2022 12:58 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:12
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

"G*TÜM HİÇ BÖYLE ELLENMEMİŞTİ..."

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

Rapçi Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.

SEFO'YA SAHNEDE TACİZ ŞOKU! | VİDEO

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

Sefo, yaşadığı ilginç anlar nedeniyle hakkını helal etmediğini söylediği olay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

Rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının kalçasını ellediğini söyledi.

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

Sefo olayı şu ifadelerle anlattı;

Sefo konserde tacize uğradı neye uğradığını şaşırdı! O anları işte böyle anlattı: G*tüm hiç böyle ellenmemişti avuçlamak suretiyle...

"Gerçekten harika bir konserdi. Fakat şöyle bi sıkıntı var, sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim g*tümü avuçlamak suretiyle beni bir elledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun ya."

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