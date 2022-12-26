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Haberler Magazin Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga'dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: "İfşam çıkmış" Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga'dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: "İfşam çıkmış" Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu merak onların yoğun bir şekilde internette aranmalarına neden oluyor. Kimilerinin estetiksiz halleri, kimilerinin attıkları mesajlar derken her geçen gün bir şeyler çıkıyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden biraz farklı. İşte haberin detayları...

26.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 26.12.2022 12:22
Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga’dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: İfşam çıkmış Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü son haftalarda internet aleminin en çok konuşulan gündem konusu.

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Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga’dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: İfşam çıkmış Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Kadın, erkek demeden tüm yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen program haftanın 6 günü YouTube üzerinden yayınlanan yeni bölümleriyle seyirciyle buluşuyor.

Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga’dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: İfşam çıkmış Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Hemen hemen her gün yeni bir olayla gündeme gelen Kısmetse Olur'un yarışmacıları da tahmin edeceğiniz üzere geniş kitlelere ulaştılar. Bu da onlar hakkında her detayın merak edilmesine haklarında pek çok şeyin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga’dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: İfşam çıkmış Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

Bu kez gündemde yine bir 'geçmiş' ifşası, olayın merkezinde ise damat adayı Sedat Polat var.

Cinsel içerikli kayıtları ifşa olan Tolga’dan sonra bu kez de Sedat bombayı patlattı: İfşam çıkmış Kısmetse Olur defterleri bir bir açılıyor

"Mahalle kültüründen geliyorum" diyerek ilk bölümde kendisini rapçi olarak tanıtan Sedat bildiğiniz gibi freestyle rap performansıyla evde alkış toplamıştı.

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