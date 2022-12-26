Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde...
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazınmıştı... 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen ve 2020 yılında kızı Müjgan'ı kucağına alan Ayşecan Tatari, Aliye Uzunatağan'ın kızı... Annesinin izinden giden ve çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Ayşecan Tatari'nin güzelliği hayran bırakıyor...
26.12.2022 13:25 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:33
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle hafızalara kazınmıştı...
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan 2 yaşında! Müjgan bebeğin anneannesinin Aliye Uzunatağan olduğunu yeni öğrenenler şaşıp kalıyor.
Gerçek adı Saliha Aliye Uzunatağan olan ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 tarihinde Çanakkale şehrinde dünyaya geldi.
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmen olan Aliye Uzunatağan Oğlak burcu...