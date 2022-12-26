Vav TV İzle
Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteri ile hafızalara kazınmıştı... 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen ve 2020 yılında kızı Müjgan'ı kucağına alan Ayşecan Tatari, Aliye Uzunatağan'ın kızı... Annesinin izinden giden ve çocuk yaşta oyunculuğa adım atan Ayşecan Tatari'nin güzelliği hayran bırakıyor...

26.12.2022 13:25 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:33
Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan’ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan'ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakteriyle hafızalara kazınmıştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan’ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin kızı Müjgan 2 yaşında! Müjgan bebeğin anneannesinin Aliye Uzunatağan olduğunu yeni öğrenenler şaşıp kalıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan’ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Gerçek adı Saliha Aliye Uzunatağan olan ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 tarihinde Çanakkale şehrinde dünyaya geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan’ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmen olan Aliye Uzunatağan Oğlak burcu...

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez anneannesi Aliye Uzunatağan’ın kızı bakın kim çıktı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın Çocuklar Duymasın dizisinde...

Birçok sinema filminde ve dizide rol alan ve seslendirme çalışmaları yapan Atağan, aynı zamanda sunucu olarak da karşımıza çıktı.

SON DAKİKA