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Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül'ün ardından Tuba Büyüküstün'ün diziye dahil olması günlerdir gündemde. 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisinden ne kadar para alacağı ortaya çıktı. Rekor ücretle ekranlara dönen Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisinden bakın ne kadar alacak...

25.01.2021 13:06 - Son Güncelleme: 25.01.2021 13:18
Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

BÖLÜM BAŞINA ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI!

Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün'ün bölüm başına alacağı ücret ortaya çıktı.

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Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

6 yıl sonra yeniden başarılı oyuncu Engin Akyürek ile kamera karşısına geçecek olan Tuba Büyüküstün'ün dizi için aldığı transfer ücreti ve bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeni ile baş rollerinde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Neslihan Atagül'ün yerine başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

Geçtiğimiz günlerde çekimler için Bodrum'a giden Büyüküstün'ün diziye hangi karakter olarak gireceği henüz açıklanmadı.

Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...

Güzel oyuncunun transfer için 3 milyon TL, bölüm başına da 200 bin TL alacağı ortaya çıktı.