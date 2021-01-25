Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Tuba Büyüküstün bölüm başına...
Sefirin Kızı'nın yeni oyuncusu Tuba Büyüküstün rekorla geri dönüyor! Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül'ün ardından Tuba Büyüküstün'ün diziye dahil olması günlerdir gündemde. 38 yaşındaki Tuba Büyüküstün'ün Sefirin Kızı dizisinden ne kadar para alacağı ortaya çıktı. Rekor ücretle ekranlara dönen Tuba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisinden bakın ne kadar alacak...
25.01.2021 13:06
- Son Güncelleme: 25.01.2021 13:18