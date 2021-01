İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde....BBC dizisi 'The Serpent'ta 'Vitali Hakim' adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli hippi tarzıyla magazin gündeminde yerini aldı. 1970'li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan 'The Serpent'ta oynayan 36 yaşındaki İlker Kaleli'nin sahneleri kısa sürede dikkat çekti. 70'lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla tanınmayan İlker Kaleli'nin değişimi...

25.01.2021 14:01 - Son Güncelleme: 25.01.2021 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ