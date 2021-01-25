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İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde....BBC dizisi 'The Serpent'ta 'Vitali Hakim' adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli hippi tarzıyla magazin gündeminde yerini aldı. 1970'li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan 'The Serpent'ta oynayan 36 yaşındaki İlker Kaleli'nin sahneleri kısa sürede dikkat çekti. 70'lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla tanınmayan İlker Kaleli'nin değişimi...

25.01.2021 14:01 - Son Güncelleme: 25.01.2021 14:27
İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 1970'li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj'ın hayatını anlatan BBC dizisi "The Serpent"ta rol alan İlker Kaleli'yi görenler tanımakta güçlük çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

Kaleli, 70'lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümünde dikkat çeken isim oldu.

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

Seri katil Charles Sobhraj'ın gerçek hayat hikâyesinden esinlenerek ortaya çıkan mini dizide Kaleli, Sobhraj'ın ilk kurbanlarından bir tanesi olan Vitali Hakim rolüyle seyirci karşısına çıktı.

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

Sekiz bölümlük "The Serpent", en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj'ın hayatına ışık tutuyor.

İlker Kaleli 'The Serpent'ta ortaya çıktı! 70'lerden fırlayan İlker Kaleli tanınmaz halde...

İLKER KALELİ KİMDİR?

Kaan "İlker" Kaleli, 11 Mayıs 1984, İstanbul doğumlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır.