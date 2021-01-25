Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...

Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Meryem Kasap herkesi. 28 yaşında Milli atlet Survivor 2020'ye katıldı ve ağır bir sakatlığın ardından yarışmadan diskalifiye oldu. Yarım kalan macerasını tamamlamak için Survivor 2021'e de katılan Meryem Kasap yine aynı sakatlığı yaşayarak yine yarışamadan diskalifiye olarak herkesi üzdü. En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Meryem Kasap sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2021 başladığında yüzündeki değişim gözlerden kaçmayan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Bakalım Survivor Meryem'i eski haliyle tanıyabilecek misiniz...

25.01.2021 11:34 - Son Güncelleme: 25.01.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





