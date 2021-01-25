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Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...

Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Meryem Kasap herkesi. 28 yaşında Milli atlet Survivor 2020'ye katıldı ve ağır bir sakatlığın ardından yarışmadan diskalifiye oldu. Yarım kalan macerasını tamamlamak için Survivor 2021'e de katılan Meryem Kasap yine aynı sakatlığı yaşayarak yine yarışamadan diskalifiye olarak herkesi üzdü. En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Meryem Kasap sosyal medyada da çok konuşuluyor. Survivor 2021 başladığında yüzündeki değişim gözlerden kaçmayan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Bakalım Survivor Meryem'i eski haliyle tanıyabilecek misiniz...

25.01.2021 11:34 - Son Güncelleme: 25.01.2021 11:34
Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...

Survivor'da yine bir Meryem Kasap şoku yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın konseyde verdiği bilgiye göre Meryem Kasap Survivor'dan diskalifiye oldu. Survivor 2020'den de sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

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Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...

Survivor Meryem yarışmaya başladığı günden bu yana yüzündeki değişiklik ile çok konuşuluyordu. Burun ve dudak estetiği geçirdiği iddia edilen Meryem Kasap'ın estetiksiz hali görenlerin ağzını açık bıraktı. İşte Meryem Kasap olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...

NAGİHAN KARADERE

Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...
Survivor'dan diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali garanti şaşırtıyor! Burun estetiği çok konuşulan Meryem Kasap...