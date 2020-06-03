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Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine bir kez daha hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek'e, oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan övgü üzerine övgü geldi. Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, katıldığı canlı yayında söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Genç oyuncu, Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek'e duyduğu hayranlıktan bahsederken, sosyal medya kullanıcılarından, 'Bir aşığım demediğin kaldı Damla' şeklinde yorumlar geldi. Biran Damla Yılmaz'ın hayranlık duyduğu oyuncu Engin Akyürek kimdir? İşte Engin Akyürek'in hayatı ve Biran Damla'nın sözleri...

03.06.2020 16:05 - Son Güncelleme: 03.06.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





