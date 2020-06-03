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Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine bir kez daha hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek'e, oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan övgü üzerine övgü geldi. Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, katıldığı canlı yayında söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Genç oyuncu, Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek'e duyduğu hayranlıktan bahsederken, sosyal medya kullanıcılarından, 'Bir aşığım demediğin kaldı Damla' şeklinde yorumlar geldi. Biran Damla Yılmaz'ın hayranlık duyduğu oyuncu Engin Akyürek kimdir? İşte Engin Akyürek'in hayatı ve Biran Damla'nın sözleri...

03.06.2020 16:05 - Son Güncelleme: 03.06.2020 16:33
Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek'e, genç meslektaşı Biran Damla Yılmaz'dan övgüler yağdı. Daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan Engin Akyürek'in, Sefirin Kızı dizisindeki rol arkadaşı Tülin Yazkan'la ilişki yaşamaya başladı.

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Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı.

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Biran Damla Yılmaz geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Genç oyuncu Biran Damla Yılmaz şu sıralar Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'yi canlandıran Engin Akyürek'e ne kadar hayran olduğundan bahsetti.

Sefirin Kızı'nın Sancar'ı Engin Akyürek'e ünlü oyuncudan ilan-ı aşk! 'Ulaş bana Engin'

Türkiye'de en beğendiği erkek oyuncunun kim olduğu sorusuna, Engin Akyürek yanıtını veren Yılmaz, kendisini tanımayı ve bir projede partner olmayı çok istediğini belirtti.

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