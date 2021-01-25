Sefirin Kızı'nın Nare'siydi...Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül'den ilk açıklama! İşte son hali...
Sefirin Kızı'nın Nare'siydi...Geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunduğu bir video ile sevenlerinin karşısına çıktı. Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül sevenlerini üzdü. Uzmanlara göre ölümcül sonuçlara neden olan Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül son haliyle Instagram'dan sevenlerine seslendi.
"BEN ANNE OLAMADIM"
Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi. Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Tuğba Özerk yaşadığı zorluklardan bahsetti. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Tuğba Özerk bu yüzden anne olmadığını söyledi. Özerk; Neslihan Atagül'e "Ben anne olamadım, önce tedaviye başlayın, sonra hemen bebek yapın" tavsiyesinde bulundu.
Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim."