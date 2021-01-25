Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak resmen kendisini doğurmuş! Neslihan Atagül ve Rus annesinin benzerliği öyle böyle değil

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül, rahatsızlığı nedeniyle diziye veda etmişti. Hakkında pek çok detay merak edilen Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak sosyal medyada ortaya çıktı ve görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Nedeni ise Neslihan'ın annesinin birebir kopyası olması. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül Doğulu olmak üzere ünlülerin anneleri.

25.01.2021 09:34 - Son Güncelleme: 25.01.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





