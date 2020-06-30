Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Onlar Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden biri, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu... 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ve 27 yaşındaki güzel eşi Neslihan Atagül, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. O gün bugündür, çiftin attıkları her adım merak ediliyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamak yerine herkesle paylaşmayı tercih eden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti sık sık magazin gündeminde ve sosyal medyada kendilerine yer buluyor. İşte onlardan bir tanesi daha. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun gençlik yıllarına ait bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
30.06.2020 12:15
- Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15
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