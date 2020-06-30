Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...
Arda Turan ikinci kez baba oldu. 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la 2018 yılında dünyaevine giren Arda Turan, 25 Ekim'de bebeklerinin birinci yaş gününü kutlayan çiftten Arda Turan Instagram'dan müjdeli haberi duyurdu. Mutluluğuna, "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz." sözleri ile başlayan Arda Turan'ın ikinci çocuğuna verdiği isim merak konusu oldu. Peki 5 çocuk istediğini söyleyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sağlık durumu nasıl?
"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"
Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."