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Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

Arda Turan ikinci kez baba oldu. 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la 2018 yılında dünyaevine giren Arda Turan, 25 Ekim'de bebeklerinin birinci yaş gününü kutlayan çiftten Arda Turan Instagram'dan müjdeli haberi duyurdu. Mutluluğuna, "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz." sözleri ile başlayan Arda Turan'ın ikinci çocuğuna verdiği isim merak konusu oldu. Peki 5 çocuk istediğini söyleyen Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın sağlık durumu nasıl?

30.06.2020 12:20 - Son Güncelleme: 30.06.2020 12:49
Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

Arda Turan ikinci kez baba oldu. Aslıhan Doğan Turan ile ikinci bebek sevincini yaşayan Arda Turan, Instagram hesabından müjdeli haberi duyurdu.

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Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

2018 yılında dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan çiftinin Asil Aslan adını verdikleri ikinci bebekleri dünyaya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan veren Arda Turan, yakın çevresinden bir ricada bulundu.

Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

"BEBEĞİMİZİ GÖRMENİZ SAĞLIKLI GÜNLERDE OLSUN"

Eşi Aslıhan ile ortak açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız; doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hijyen kurallarının verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz."

Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

Hamza Arda'ya kardeş gelen Asil Aslan'ın fotoğrafı henüz Turan ailesi tarafından paylaşılmadı. Verdiği bir röportajda 5 çocuk istediğini söyleyen çiftin yaşı merak konusu oldu. İşte Aslıhan Doğan Turan'ın yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Ardan Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebek sevinci! Hamza Arda'nın kardeşinin adı bakın ne oldu...

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

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