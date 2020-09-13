Haberler Galeri Magazin Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek'in, dizideki eşini canlandıran oyuncu Tülin Yazkan ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili ikili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Hal böyle olunca ikili hayranlarının gözünde ilişkiyi kabul etmiş oldu. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı. Dizi setinde başlayan aşk, ilk olarak 9 Şubat 2020 Pazar günü magazin gündeminde yer aldı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, spor yaparken çekildiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...

13.09.2020 18:21 - Son Güncelleme: 13.09.2020 18:38
Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine bir kez daha hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek, aşkı aynı dizideki rol arkadaşında buldu. Sefirin Kızı dizisinde başlayan aşkı Engin Akyürek hayranları ortaya çıkardı. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek, dizideki eşi Menekşe karakterine hayat veren genç oyuncu ile sevgili olduğu geçtiğimiz aylarda hayranları tarafından ortaya çıkarıldı.

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Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilen çift, konu hakkında açıklamada bulunmadı. Engin Akyürek'in sevgilisi Tülin Yazkan, pilates egzersizi videosu ile dikkat çekti. İşte 29 yaşındaki oyuncunun ve diğer ünlü isimlerin spor yaparken ki halleri...

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

SPOR YAPAN ÜNLÜLER

AHMET KURAL VE SEVGİLİSİ ÇAĞLA

Ünlü çiftin spor yaparken çekildiği videosu Çağla Gizem Çelik'in kasları dikkat çekti.

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler...

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

AYŞEGÜL YILDIZ

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