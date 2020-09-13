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Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek'in sevgilisinden pilates videosu! 29 yaşındaki Tülin Yazkan...

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek'in, dizideki eşini canlandıran oyuncu Tülin Yazkan ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili ikili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Hal böyle olunca ikili hayranlarının gözünde ilişkiyi kabul etmiş oldu. Çiftin ilişkisi, Taksim'de el ele yürüdükleri sırada hayranları tarafından fark edilmeleriyle ortaya çıktı. Dizi setinde başlayan aşk, ilk olarak 9 Şubat 2020 Pazar günü magazin gündeminde yer aldı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, spor yaparken çekildiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...

13.09.2020 18:21 - Son Güncelleme: 13.09.2020 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





