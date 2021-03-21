Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu...

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Sosyal medyayı kullanmayan nadir ünlüler arasında yer alan 39 yaşındaki Engin Akyürek dayanamadı sonunda Instagram hesabı açtı. İlk paylaşımıyla dikkat çeken Engin Akyürek'in Instagram hesabı açmasına en çok sevinen bakın kim oldu...

21.03.2021 18:12 - Son Güncelleme: 21.03.2021 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





