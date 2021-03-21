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Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu...

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Sosyal medyayı kullanmayan nadir ünlüler arasında yer alan 39 yaşındaki Engin Akyürek dayanamadı sonunda Instagram hesabı açtı. İlk paylaşımıyla dikkat çeken Engin Akyürek'in Instagram hesabı açmasına en çok sevinen bakın kim oldu...

21.03.2021 18:12 - Son Güncelleme: 21.03.2021 18:43
Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu!

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı, sonunda o da Instagram'da! Oyuncu Engin Akyürek, Instagram hesabı olmayan nadir ünlüler arasında yer alıyordu. Hayranlarının ısrarına daha fazla dayanamayan Akyürek, sosyal medyaya giriş yaptı.

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Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu!

Instagram hesabı açan ünlü oyuncunun ilk paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu!

"BEN GELDİM"

Kedisi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Engin Akyürek, gönderisine, "Ben geldim" notunu düştü. Özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Akyürek'in paylaşımı kısa sürede 37 binden fazla beğeni aldı.

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu...

Engin Akyürek'in Instagram hesabı açmasına ise en çok sevinen isim yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş oldu.

Sefirin Kızı'nın inatçı Sancar'ı Engin Akyürek dayanamadı sonunda o da Instagram'da! Bu duruma en çok sevinen bakın kim oldu...

Adı daha önce Cansu Dere, Tuvana Türkay ve Bestemsu Özdemir'le anılan ünlü oyuncu Engin Akyürek'in son olarak gönlünü meslektaşı Tülin Yazkan'a kaptırdığı iddia edilmişti.