Acun Ilıcalı’nın şimdi başı dertte! Ekibi tüm sırrı ifşa etti, Survivor şampiyonu belli oldu! “Net konuşuyorum”
Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'da ifşa şoku yaşandı. Sosyal medyada ' Survivor şampiyonu belli oldu mu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birleşme partisi için gün sayılırken Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan ve Survivor Romanya yarışmacılarının da birleşme haftasında yer alacağını duyurmasının ardından heyecan daha da arttı. Ancak Survivor hayranları, o iddiaların ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Herkesi şok eden açıklamanın ardından Acun Ilıcalı zor durumda kaldı. Survivor yarışmasının şampiyonunu ifşa eden açıklamalar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Adrenalin ve heyecanın en üst seviyede yaşandığı Survivor 2021'in de yeni bölümleri büyük bir rekabete tanıklık ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven'in ardından bu sene Survivor şampiyonluğunu hangi ismin alacağı şimdiden merak ediliyor. Bu konuda tartışmalar yoğunlaşırken öne çıkan bir iddia herkesin ağzını açıkta bıraktı. Yapılan açıklamada Survivor 2021'in şampiyonunun kim olacağı belirtildi. Bu açıklamanın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Survivor izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı. Şok açıklama olarak gündemdeki yerini alan bu gelişme Survivor yarışmasındaki final heyecanı yaşanırken izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı.
Cumartesi akşamı en çok ismi yazılan isim Gonca survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
BİRLEŞME PARTİSİ SÜRPRİZİ!
Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı. Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"
ŞAMPİYON BELLİ!
Programda Survivor 2021 değerlendirmesi yapılırken "Net konuşuyorum" diyerek açıklamasını yapan Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Bakım yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Survivor yarışmasında mücadele eden Hakan Hatipoğlu'nun bu açıklamaları Survivor izleyicilerinde büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmada yaşanan olayların ve gelişmelerin değerlendirildiği, yarışanların analizlerine yer verildiği televizyon programı Survivor Panaroma'da yapılan bu açıklama, sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü.