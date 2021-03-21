Acun Ilıcalı’nın şimdi başı dertte! Ekibi tüm sırrı ifşa etti, Survivor şampiyonu belli oldu! “Net konuşuyorum”

Adrenalin ve heyecanın en üst seviyede yaşandığı Survivor 2021'in de yeni bölümleri büyük bir rekabete tanıklık ediyor. Geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven'in ardından bu sene Survivor şampiyonluğunu hangi ismin alacağı şimdiden merak ediliyor. Bu konuda tartışmalar yoğunlaşırken öne çıkan bir iddia herkesin ağzını açıkta bıraktı. Yapılan açıklamada Survivor 2021'in şampiyonunun kim olacağı belirtildi. Bu açıklamanın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Survivor izleyicileri büyük şaşkınlık yaşadı. Şok açıklama olarak gündemdeki yerini alan bu gelişme Survivor yarışmasındaki final heyecanı yaşanırken izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.