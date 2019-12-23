Sefirin Kızı'nın Gediz'inin eski hali şoke ediyor! Kiloları verdi, bambaşka biri oldu

Kaygılaroğlu, "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı.

Tıbbi bir operasyon falan geçirmedim. Diyetle kilo verdim. Bir gün kuzenim Meriç ile giyinirken ki kendisi çok zayıftır. Çorabımı çekmek için eğildim. O sırada kuzenim 'Eğil de bir göbeğine bak' dedi. O laf benim çok ağrıma gitti. Sonra yememeye başladım ve 15-20 kilo verdim." dedi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere ünlülerin inanılmaz değişimleri.