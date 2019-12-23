Emrah'ı görenler şoke oldu! Küçük Emrah estetiği abartınca 48'lik değil 28'lik oldu

Emrah estetiği abartınca 28'lik gibi göründü. Küçük Emrah olarak hayatımıza giren şarkıcı Emrah, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ailesi ile kameralardan uzak bir hayat sürdürmeyi tercih eden 48 yaşındaki Emrah'ın yüzündeki ve saçındaki değişiklikler dikkat çekti. Estetik operasyonu geçirdiği iddia edilen Emrah'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Emrah'ın ve diğer ünlü isimlerin değişimi...