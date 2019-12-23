Emrah'ı görenler şoke oldu! Küçük Emrah estetiği abartınca 48'lik değil 28'lik oldu
Emrah, geçtiğimiz akşam Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah'ı görenler ise tanımakta epey güçlük çekti. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü. Ailesini kameralardan uzak tutmak için verdiği çabalarla gündeme gelen şarkıcı Emrah'ın siyaha boyalı saçlarının ön tarafındaki gürlük dikkat çekiciydi. Yüzüne de zindelik, gençlik gelmişti. Düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, saç ektirdiği iddia edilen Emrah estetikle ilgili pek konuşmak istemedi.
Emrah estetiği abartınca 28'lik gibi göründü. Küçük Emrah olarak hayatımıza giren şarkıcı Emrah, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ailesi ile kameralardan uzak bir hayat sürdürmeyi tercih eden 48 yaşındaki Emrah'ın yüzündeki ve saçındaki değişiklikler dikkat çekti. Estetik operasyonu geçirdiği iddia edilen Emrah'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Emrah'ın ve diğer ünlü isimlerin değişimi...