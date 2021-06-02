Metin Şentürk'e mahkemeden kötü haber! Eski eşi Fulya Kalkavan'a faiziyle ödeme yapacak...

Metin Şentürk'e mahkemeden kötü haber geldi. Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı. Mahkeme, Metin Şentürk'ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini istedi. Şentürk, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşine 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk'ün itirazını reddetti.

02.06.2021 14:56 - Son Güncelleme: 02.06.2021 14:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





