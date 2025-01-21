Pınar Altuğ’un evine bakın! “Benim en özel alanım” deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Lisedeyken mankenlik yapmaya başlayan ve 1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995 yılında televizyon hayatı başladı.
1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapan Altuğ, daha sonra kariyerine oyunculuğu da ekledi.
2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başlayan ünlü oyuncu, kariyerindeki sıçrayışı Meltem karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın'la yaşadı.
Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi gibi dizilerde rol alan Altuğ, kariyerinin yanı sıra Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Su adını verdikleri bir kızları oldu.
Ünlü çiftten Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.
Evinin salonunu yenileyen Altuğ, her detayı takipçileriyle paylaştı. Altuğ, paylaşımının altına da "Evim, benim en özel alanım" notunu ekledi.
Altuğ'un paylaşımında evin dekorasyonu dikkat çekti. Bir köşede bulunan cam tavan çok beğenildi.
Pınar Altuğ'un paylaşımının altına takipçilerinden "Çok beğendim", "Çok güzel olmuş keyifle eskitin" gibi yorumlar yapılırken ilk beğenilerden biri ünlü model Demet Şener'den geldi.
İşte Pınar Altuğ'un evinden kareler...