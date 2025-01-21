Pınar Altuğ’un evine bakın! “Benim en özel alanım” deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Ünlü çiftten Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Evinin salonunu yenileyen Altuğ, her detayı takipçileriyle paylaştı. Altuğ, paylaşımının altına da "Evim, benim en özel alanım" notunu ekledi.

Altuğ'un paylaşımında evin dekorasyonu dikkat çekti. Bir köşede bulunan cam tavan çok beğenildi.

Pınar Altuğ'un paylaşımının altına takipçilerinden "Çok beğendim", "Çok güzel olmuş keyifle eskitin" gibi yorumlar yapılırken ilk beğenilerden biri ünlü model Demet Şener'den geldi.