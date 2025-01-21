SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Pınar Altuğ’un evine bakın! “Benim en özel alanım” deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan ünlü oyuncu, bu kez lükse eviyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu "Benim en özel alanım" dediği evinin detaylarını sevenleriyle paylaştı. Cam tavan detayı dikkat çekerken ünlü oyuncunun lüks evi göz kamaştırdı. İşte Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un aşk yuvası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:38
Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Lisedeyken mankenlik yapmaya başlayan ve 1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995 yılında televizyon hayatı başladı.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapan Altuğ, daha sonra kariyerine oyunculuğu da ekledi.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başlayan ünlü oyuncu, kariyerindeki sıçrayışı Meltem karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın'la yaşadı.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi gibi dizilerde rol alan Altuğ, kariyerinin yanı sıra Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Ünlü oyuncu, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Su adını verdikleri bir kızları oldu.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Ünlü çiftten Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Evinin salonunu yenileyen Altuğ, her detayı takipçileriyle paylaştı. Altuğ, paylaşımının altına da "Evim, benim en özel alanım" notunu ekledi.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Altuğ'un paylaşımında evin dekorasyonu dikkat çekti. Bir köşede bulunan cam tavan çok beğenildi.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ'un paylaşımının altına takipçilerinden "Çok beğendim", "Çok güzel olmuş keyifle eskitin" gibi yorumlar yapılırken ilk beğenilerden biri ünlü model Demet Şener'den geldi.

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

İşte Pınar Altuğ'un evinden kareler...

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Pınar Altuğ’un evine bakın! Benim en özel alanım deyip her detayını paylaştı! İşte Yağmur Atacan ile aşk yuvası...

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evi

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.