Seda Üren “Şov için yapıyor” deyip Ebru Şallı’yı hedef aldı! Yeni polemiğin fitilini ateşledi! Dilan Polat itirafının ardından...

Engin-Dilan Polat çifti hakkında söyledikleriyle bir dönem magazin gündeminde yer alan Seda Üren, bu kez Ebru Şallı'yla ilgili yaptığı açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü isim, konuk olduğu bir programda Şallı'yı hedef alarak "Yaptığı hareketlere bakıyorum insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz" dedi. İşte detaylar...