Seda Üren “Şov için yapıyor” deyip Ebru Şallı’yı hedef aldı! Yeni polemiğin fitilini ateşledi! Dilan Polat itirafının ardından...

Engin-Dilan Polat çifti hakkında söyledikleriyle bir dönem magazin gündeminde yer alan Seda Üren, bu kez Ebru Şallı'yla ilgili yaptığı açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü isim, konuk olduğu bir programda Şallı'yı hedef alarak "Yaptığı hareketlere bakıyorum insanlara yarım yamalak hareket göstermeyeceksiniz" dedi. İşte detaylar...
Seda Üren, bir magazin programında Engin-Dilan Polat çifti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve uzun süre gündem olmuştu.
Ünlü isim, adres karışıklığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılı geceyi canlı yayında anlatmıştı.
"Sinirden, stresten uyuyamadım" diyen Üren, şunları söylemişti: "Dilan siteye gelmeden 1 yıl önce 'Aşkım oradan ev aldım, geliyorum' diyerek mesaj atmıştı.