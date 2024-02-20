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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer abla-kardeş aynı dizidelermiş...

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahr dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi. Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıkarken "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı. Bakın Demet Evgar'ın kardeşi bakın hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:17 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:17
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer abla-kardeş aynı dizidelermiş... 1

Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer abla-kardeş aynı dizidelermiş... 2

Evgar hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer abla-kardeş aynı dizidelermiş... 3

Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıkarken "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

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