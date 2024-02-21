2 çocuk annesi Irmak Ünal’dan bikinili sabah sporu! “Deneyin” deyip paylaştı! İlk yorum annesinden geldi!

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, bir süre önce iki çocuğuyla birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na göç etmişti. Ünal, burada yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi ve bikinisi ile spor yaptığı anları yayınladı. Ünal'a ilk yorum ise annesinden geldi. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı...
Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'yla yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, geçen yıllarda radikal bir kararla Bali'ye yerleşti.
Çocukları Kayla ve Vadi ile birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na göç eden oyuncu, burada yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Irmak Ünal, dikkat çeken Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünal, bikinisi ile spor yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.