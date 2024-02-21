2 çocuk annesi Irmak Ünal’dan bikinili sabah sporu! “Deneyin” deyip paylaştı! İlk yorum annesinden geldi!

Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, bir süre önce iki çocuğuyla birlikte Endonezya'nın Bali Adası'na göç etmişti. Ünal, burada yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi ve bikinisi ile spor yaptığı anları yayınladı. Ünal'a ilk yorum ise annesinden geldi. İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı...