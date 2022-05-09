Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince...
Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince Çağatay kolları sıvadı paraya kıydı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Marmaris-Bozburun'daki evinin hemen yanında arazi satın alan Çağatay Ulusoy şimdilerde gözünü Söğüt'e dikti.
09.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 09.05.2022 12:22
BU KEZ ROTA DEĞİŞTİ
Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince Çağatay bakın ne yaptı.
Yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun'da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, şimdi de rotasını civardaki Söğüt Köyü'ne çevirdi.
DOSTLARINA KOMŞU OLMAK İÇİN PARAYA KIYDI!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında arazi almıştı ünlü oyuncu...