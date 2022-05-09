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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince...

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince...

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince Çağatay kolları sıvadı paraya kıydı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Marmaris-Bozburun'daki evinin hemen yanında arazi satın alan Çağatay Ulusoy şimdilerde gözünü Söğüt'e dikti.

09.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 09.05.2022 12:22
Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ’a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL’ye aldığı arazi yetmeyince...

BU KEZ ROTA DEĞİŞTİ

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olmuştu... 12 milyon TL'ye aldığı arazi yetmeyince Çağatay bakın ne yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ’a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL’ye aldığı arazi yetmeyince...

Yakın dostları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun'da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, şimdi de rotasını civardaki Söğüt Köyü'ne çevirdi.

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ’a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL’ye aldığı arazi yetmeyince...

Burada hem tatil yapıp hem de arsa bakan oyuncu, 7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki, deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL'ye satın aldı. Posta'nın haberine göre; ünlü oyuncu şimdi de bitişiğindeki araziyle ilgileniyor.

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ’a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL’ye aldığı arazi yetmeyince...

DOSTLARINA KOMŞU OLMAK İÇİN PARAYA KIYDI!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evinin hemen yanında arazi almıştı ünlü oyuncu...

Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ’a komşu olmuştu... Bu kez rota değişti 12 milyon TL’ye aldığı arazi yetmeyince...

Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostluklarını pekiştiriyor.

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