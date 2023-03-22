Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net "Aşk durumu..." Yalı Çapkını'nın aşıkları meğer gerçekte...
Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişti. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Cihangir'de görüntülenen Mert Ramazan, Afra ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
22.03.2023 08:49 - Son Güncelleme: 22.03.2023 08:49
Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde nokta koymuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.
Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile hakkında çıkan aşk iddialarının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: