Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net "Aşk durumu..." Yalı Çapkını'nın aşıkları meğer gerçekte...

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde nokta koymuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.