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Haberler Magazin Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net "Aşk durumu..." Yalı Çapkını'nın aşıkları meğer gerçekte...

Mert Ramazan Demir'den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net "Aşk durumu..." Yalı Çapkını'nın aşıkları meğer gerçekte...

Dizisinin başlamasıyla adı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le daha sık anılmaya başlayan Afra Saraçoğlu önceki gün Mert Yazıcıoğlu ile olan fotoğraflarını kaldırmış sonrasında Mert Yazıcıoğlu'dan hamle gecikmemişti. Eski aşıklar arasında sular durulmazken, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşamaya başladığı gelen iddialar arasındaydı. Cihangir'de görüntülenen Mert Ramazan, Afra ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

22.03.2023 08:49 - Son Güncelleme: 22.03.2023 08:49
Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net Aşk durumu... Yalı Çapkını’nın aşıkları meğer gerçekte...

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, dört yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yılın son günlerinde sürpriz bir şekilde nokta koymuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

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Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net Aşk durumu... Yalı Çapkını’nın aşıkları meğer gerçekte...

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net Aşk durumu... Yalı Çapkını’nın aşıkları meğer gerçekte...

"AŞK DURUMU YOK"

Mert Ramazan Demir de önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.

Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net Aşk durumu... Yalı Çapkını’nın aşıkları meğer gerçekte...

Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile hakkında çıkan aşk iddialarının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Mert Ramazan Demir’den Afra Saraçoğlu açıklaması ilk kez bu kadar net Aşk durumu... Yalı Çapkını’nın aşıkları meğer gerçekte...

"Geçen hafta Etiler'de çekimdeydik, setimiz vardı. Yoksa aramızda sanıldığı gibi aşk durumu yok"

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