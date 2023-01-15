Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den kucağında yatan sevgilisi Miray Daner'e yaş gününde romantik kutlama: "İyi ki doğdun sevgili, hep böyle..."
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den kucağında yatan sevgilisi Miray Daner'e yaş gününde romantik kutlama geldi. Son dönemde rol aldığı projeler ve Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Miray Daner yeni yaşını kutluyor. Doğum gününde sevgilisi Oğulcan Engin'in Instagram paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. Miray Daner kucağında yatarken çekildikleri videoyu paylaşan Oğulcan Engin, sevgilisine bir de romantik not yazdı.
15.01.2023 12:34 - Son Güncelleme: 15.01.2023 12:38
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİ, HEP BÖYLE..."
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den kucağında yatan sevgilisi Miray Daner'e yaş gününde romantik kutlama geldi.
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü bir başka oyuncu güzel olan Miray Daner'e kaptıran Oğulcan Engin Instagram paylaşımıyla gündemde.
Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile kutlayan Oğulcan Engin kısa sürede gündem oldu.
Oğulcan Engin'in bu paylaşımının ardından sevgilisi Miray Daner'in yaşı ve ikili arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.