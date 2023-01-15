Bircan Bali'den yürekleri ağza getiren paylaşım: "İşini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti" İntihar eden kadın oyuncu kim?

"İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK KADAR HAYATINDAN VAZGEÇTİ"

"Çok ünlü bir oyuncu kendi canına kıyacak ne yaşadı? Kendi bileklerini kesti, çok derin olmaması hastanedeki çalışanları sevindiren bir detaydı. Maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti. İlaçlar temizlendi. Yine ünlü birisi ilk müdahalesi için aradı sağlık görevlilerini. Anadolu Yakası'nda bir hastanede oldu, daha fazla detay vermeyeceğim, isim de çok soruyorsunuz, söylemeyeceğim. Ama sadece çok üzücü bir şey var, gencecik bir kızın bu duruma gelmesinin sebebini araştırıyorum." diyen Bircan Bali'nin açıklayacağı o isim merak ediliyor.