Bircan Bali'den yürekleri ağza getiren paylaşım: "İşini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti" İntihar eden kadın oyuncu kim?
Bircan Bali'den yürekleri ağza getiren paylaşım! Magazin programı sunucusu Bircan Bali Instagram'dan son dakika bilgisini paylaşınca herkesn aklında aynı soru yer aldı 'İntihar eden kadın oyuncu kim?' Arto ve Seren Serengil ile program sunan ancak son dönemde Serengil ile yayında yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Bircan Bali, çok ünlü bir kadın oyuncunun intihara teşebbüs ettiğini siyah fon ile duyurdu. Ardından yeni paylaşım yapan Bircan Bali, "Kendi bileklerini kesti, maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti." dedi. Peki Bircan Bali'nin bahsettiği intihar eden çok ünlü kadın oyuncu kim? İşte Bircan Bali'den gelen yeni açıklama!
Son dönemde birlikte program sunduğu Arto ve yakın zamanda programdan Seren Serengil ile sık sık adını magazin gündeminde duyduğumuz Bircan Bali Instagram'dan yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi.
"Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip bileklerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede çok şükür ölmedi, nedenini araştırıyorum! İsmi programımda açıklayacağım!" diyen Bircan Bali'den yeni bir açıklama daha geldi.
"İŞİNİ ŞANSA BIRAKMAYACAK KADAR HAYATINDAN VAZGEÇTİ"
"Çok ünlü bir oyuncu kendi canına kıyacak ne yaşadı? Kendi bileklerini kesti, çok derin olmaması hastanedeki çalışanları sevindiren bir detaydı. Maalesef ilaç da içti, işini şansa bırakmayacak kadar hayatından vazgeçti. İlaçlar temizlendi. Yine ünlü birisi ilk müdahalesi için aradı sağlık görevlilerini. Anadolu Yakası'nda bir hastanede oldu, daha fazla detay vermeyeceğim, isim de çok soruyorsunuz, söylemeyeceğim. Ama sadece çok üzücü bir şey var, gencecik bir kızın bu duruma gelmesinin sebebini araştırıyorum." diyen Bircan Bali'nin açıklayacağı o isim merak ediliyor.