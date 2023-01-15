Kainatın en güzel kızı belli oldu üstelik tarihe de geçti! Listede bir Türk de var! İşte 2022 (Miss Universe) kainatın en güzel kızı listesi
Kainatın en güzel kızı belli oldu üstelik tarihe de geçti! Listede bir Türk de var! Dünyanın En Güzel Kadınları listesinin ardından bu yıl 71'incisi düzenlenen Miss Universe yani Kâinat Güzellik Yarışması sonuçlandı. ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen yarışmada ilgi çekici anlar yaşandı. Dünyayı saran savaş ve krizlerin etkisinde geçen yarışmadaki açıklamalar ve kostümler dikkat çekerken kazanan ABD'li güzel tarihe geçti. İşte yarışmada bir de Türk güzelin yer aldığı 2022 (Miss Universe) kainatın en güzel kızı...
71. Kainat Güzellik Yarışması, Türkiye'nin ilk kez yeni ismiyle telaffuz edildiği Miss Universe oldu. Turkey yerine Türkiye geldi. Yarışmada ayrıca bu yıl ilk kez evli ve çocuklu adaylar da kabul edileceği açıklanmıştı; ancak ülkelerin kendi kuralları gereği yarışmaya gönderilenler yine eskisi gibi bekar ve çocuksuz olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe finali ABD'nin New Orleans şehrinde yapıldı. Yarışmaya ev sahipliği yapan Amerika kâinat güzelini de çıkararak geceye damga vurmuş oldu. Yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel oldu. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti'nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.
KAİNATIN EN GÜZEL KIZI ABD'Lİ R'BONNEY GABRIEL
28 yaşındaki Kâinat Güzeli R'Bonney Gabriel ülkesinde düzenlenen Miss USA yarışmasını birincilikle bitirerek Miss Universe'e gitmeye hak kazanmıştı. R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD'li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD'de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli kişi oldu. R'Bonney Gabriel, Miss USA'e Texas'tan katılmış; kendi eyaletinde yapılan yarışmayı kazanarak ülkedeki ana yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.
GÖÇMEN BABANIN TASARIMCI KIZI
Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler'den bir göçmen olan babasının cebinde sadece 20 dolarla ABD'ye geldiğini hatırlatan kâinat güzeli kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı. R'Bonney Gabriel, yarışmada, taçlar dağıtılmadan önceki son kıs9ım olan gece elbiseli geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.