Kainatın en güzel kızı belli oldu üstelik tarihe de geçti! Listede bir Türk de var! İşte 2022 (Miss Universe) kainatın en güzel kızı listesi...

71. Kainat Güzellik Yarışması, Türkiye'nin ilk kez yeni ismiyle telaffuz edildiği Miss Universe oldu. Turkey yerine Türkiye geldi. Yarışmada ayrıca bu yıl ilk kez evli ve çocuklu adaylar da kabul edileceği açıklanmıştı; ancak ülkelerin kendi kuralları gereği yarışmaya gönderilenler yine eskisi gibi bekar ve çocuksuz olduğu dikkatlerden kaçmadı.