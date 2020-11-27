Esra Bilgiç de çok değişmiş çok! Pabucunu bu kez başkası değil kendisi dama attı... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Esra Bilgiç. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliğiyle adını söz ettirdi, nitekim ettirmeye de devam ediyor. Şimdilerde Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alıyor Esra Bilgiç. Sibel karakterine hayat veren Bilgiç 27 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. Geçtiğimiz aylardada ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitirdi ve kendini kariyerine adadı. Güzelliği dillere destan olan Esra Bilgiç'in yıllar öncesine fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.