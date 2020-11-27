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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, yerle bir oldu. Video çekerken talihsiz bir kaza yaşayan Tamer Karadağlı, kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle, "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekleyerek paylaştı. Tamer Karadağlı'nın düşme videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de geçmiş olsun mesajı yağdı. İşte Survivor'da yarışan ve şu an YouTuber olan Didem Ceran ile aşk yaşadığı ve kızı Zeyno ile tanıştırdığı iddialarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen, şimdi de sosyal medyada paylaştığı kaza videosu ile adından söz ettiren Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı...

27.11.2020 14:41 - Son Güncelleme: 27.11.2020 15:01
Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

Eski eşi Arzu Balkan ile 2002-2007 yılları arasında evli kaldığı dönemde dünyaya gelen kızı Zeyno ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi..

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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı.

Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u yerle bir oldu! Tamer Karadağlı video çekerken...

EKİN MERT DAYMAZ


2 Aralık 1990

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