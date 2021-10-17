Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereli! Herkes başka sanıyordu işte Meltem Yılmazkaya’nın memleketi…
Güldür Güldür Mehtap bakın aslen nereliymiş! Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya'nın hayatı, Güldür Güldür'ün ekranalara dönmesiyle birlikte hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Yılmazkaya'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Meltem Yılmazkaya aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Meltem Yılmazkaya'nın memleketi…
17.10.2021 13:19
- Son Güncelleme: 17.10.2021 13:23
Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti.