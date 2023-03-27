Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner’den ilk hamle! Suskunluğunu bir bozdu pir bozdu! İhanet iddiasının ardından Oğulcan Engin'le...
Ünlü oyuncu Miray Daner, uzun bir süre önce Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettirmişti. Ancak ikili geçen günlerde ihanet iddiasıyla gündeme geldi. Miray Daner'in eski flörtüne attığı mesaj nedeniyle çiftin ayrıldıkları öne sürüldü. İddialar sonra birlikte görüntülenen ikiliden Engin, konuyla ilgili sorulara sinirlenirken Daner sevgilisini sakinleştirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak tüm bu iddialara son noktayı koydu. İşte o paylaşım...
27.03.2023 01:45 - Son Güncelleme: 27.03.2023 01:45
Ünlü oyuncu Miray Daner, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başladı.
Ancak ikili geçen günlerde hayranlarını üzen bir haberle gündem oldu. Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrıldıkları öne sürüldü.
Geçen hafta Oğulcan Engin'in Miray Daner'in yakınlaştığı iş insanı ile bir zamanlar mesajlaşmasını yakaladığı için tartışma çıktığı, ilişkinin bittiği iddia edildi.