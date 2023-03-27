RAMAZAN İMSAKİYE
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde " Kamboçya adlı ülke nerededir?" sorusunun cevabını seyircilere soran yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

27.03.2023 05:46 - Son Güncelleme: 27.03.2023 05:47
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde " Kamboçya adlı ülke nerededir?" sorusunu seyirciye soran yarışmacı hayatının şokunu yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

SORU: Kamboçya adlı ülke nerededir?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

CEVAP: Güneydoğu Asya (C)

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı

En çok oy verilen cevabı seçen yarışmacı yarışmaya veda etti.

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