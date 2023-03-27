Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciye güvenen yarışmacı hayatının şokunu yaşadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde " Kamboçya adlı ülke nerededir?" sorusunun cevabını seyircilere soran yarışmacı hayatının şokunu yaşadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
27.03.2023 05:46 - Son Güncelleme: 27.03.2023 05:47