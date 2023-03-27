3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...
Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz gibi isimlerin yer aldığı Başım Belada, ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. İlgiyle takip edilen dizide Yüksel karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çalışkanoğlu hakkında en çok "Sinan Çalışkanoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun bir dönem Kuruluş Osman'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sinan Çalışkanoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan ilk eşi kimmiş...
27.03.2023 00:24 - Son Güncelleme: 27.03.2023 00:24
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Başım Belada'da Yüksel karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.
45 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çalışkanoğlu hakkında en çok "Sinan Çalışkanoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.
Çalışkanoğlu'nun eski eşinin ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Kuruluş Osman'da da rol aldığı ortaya çıktı.