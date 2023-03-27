RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz gibi isimlerin yer aldığı Başım Belada, ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. İlgiyle takip edilen dizide Yüksel karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çalışkanoğlu hakkında en çok "Sinan Çalışkanoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun bir dönem Kuruluş Osman'ın yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sinan Çalışkanoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan ilk eşi kimmiş...

takvim.com.tr
27.03.2023 00:24 - Son Güncelleme: 27.03.2023 00:24
3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Başım Belada'da Yüksel karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

45 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çalışkanoğlu hakkında en çok "Sinan Çalışkanoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

Ünlü oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

Çalışkanoğlu'nun 2007–2010 yılları arasında kendisi gibi ünlü olan bir oyuncuyla evli kaldığı öğrenildi.

3 yıl evli kalmışlar! Başım Belada’nın Yüksel’i Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi bakın kim! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...

Çalışkanoğlu'nun eski eşinin ATV'nin bir diğer sevilen dizisi Kuruluş Osman'da da rol aldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA