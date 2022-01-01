Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner, Sinan Engin’le aynı masada! Aileye girdi Oğulcan Engin ile aşk dolu yeni yıl pozu geldi
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Miray Daner, Sinan Engin'le aynı masada! Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Ezgi Eyüpoğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırdı. Bir süredir aşk yaşayan ikili, yeni yılı Oğulcan Engin'in ailesi ile kutladı. Sinan Engin ile aynı masada poz veren Miray Daner için 'aileye girdi' yorumları yapıldı. Öte yandan ünlü çiftin yılbaşı akşamı verdiği aşk dolu poz sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
01.01.2022 21:12
- Son Güncelleme: 01.01.2022 21:12
Aşkları doludizgin devam eden Oğulcan Engin ile kendisinden 9 yaş küçük oyuncu sevgilisi Miray Daner, 2022 yılını birlikte karşıladı. Çift, yılbaşında Engin ailesiyle bir araya geldi.
Miray Daner ve Oğulcan Engin için "Maşallah", "Çok yakışıyorsunuz", "En sevdiğim çift" yorumları yapıldı.