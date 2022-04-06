Seda Sayan'ın müstakbel gelini ile Yargı'nın Ceylin'ini görenler şaştı kaldı! "Kardeşler mi?" Meğer Pınar Deniz ile Miray Daner...
Seda Sayan'ın müstakbel gelini ile Yargı'nın Ceylin'ini görenler şaştı kaldı! Doğal güzelliği ve oyunculuğu ile son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında yer alan ve şimdilerde Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in Instagram hesabını takip eden sosyal medya kullanıcıları, Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Miray Daner'i görünce çok şaşırdı. Birbirine olan benzerlikleri ile dikkat çeken Miray ile Pınar'ı görenler, benzerlikleri karşısında, "Kardeşler mi?" sorusunu sormadan geçemedi. Ancak Pınar Deniz'in gerçek kardeşinin Miray Daner değil Huri Deniz olduğu gerçeği ortaya çıkınca herkes ikinci şoku yaşadı. Çünkü Huri ile Pınar birbirinin kopyası...
06.04.2022 14:15 - Son Güncelleme: 06.04.2022 14:15
"PINAR İLE MİRAY KARDEŞ Mİ?"
Seda Sayan'ın müstakbel gelini ile Yargı'nın Ceylin'ini görenler şaştı kaldı! "Kardeşler mi?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Ancak Pınar Deniz'in gerçek kardeşini görenler daha büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü Huri Deniz ile Pınar Deniz neredeyse birbirinin kopyası.