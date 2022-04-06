Kurtlar Vadisi'nin gözü kara Memati'si Gürkan Uygun ile Deniz Baysal arasında herkesi şaşırtan bağ! Aynı dizide rol alan ikili meğer...
Kurtlar Vadisi'nin gözü kara Memati'si Gürkan Uygun ile Deniz Baysal arasında herkesi şaşırtan bağ! Aynı dizide rol alan ikili, Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ''Memati'' karakteri ile hafızalara kazınan ve daha sonra Payitaht Abdülhamid dizisinde ''Halil Halid'' olarak izleyici karşısına çıkan Gürkan Uygun, son olarak Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda yerini aldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatlerine üzerine çeken Deniz Baysal ile aynı projede yer alan Uygun, sette büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medya kullanıcılarını da bir hayli şaşırttı. İşte Gürkan Uygun ile Deniz Baysal arasında o bağ...
06.04.2022 13:35 - Son Güncelleme: 06.04.2022 13:35
Kurtlar Vadisi'nin gözü kara Memati'si Gürkan Uygun ile Deniz Baysal arasında herkesi şaşırtan bağ! Aynı dizide rol alan ikili sosyal medya gündeminde.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu'nun yer aldığıTeşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Kurtlar Vadisi'nin gözü kara Memati'si sosyal mdya gündeminde.
Gürkan Uygun ile Deniz Baysal'a sette sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. O anlar oyuncu Çağlar Ertuğrul tarafından paylaşıldı.