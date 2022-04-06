RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Serel Yereli'den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: "Kıl mı yoksa gölge mi?"

Serel Yereli'den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: "Kıl mı yoksa gölge mi?"

Serel Yereli'den Instagram'da olay pozlar geldi sosyal medyada genç şarkıcıya yorum yağdı. Aleyna Tilki'nin yakın arkadaşı olan Serel Yereli, yine paylaşımı ile adından söz ettirdi. Birbirinden ilginç pozlar veren ve son olarak jartiyerli fotoğrafları ile gündeme gelen 26 yaşındaki Serel Yereli'nin son karelerine yorum yağdı. Bir takipçiden gelen, "Koltuk altındaki kıl mı yoksa gölge mi?" yorumu dikkat çekti.

06.04.2022 16:41 - Son Güncelleme: 06.04.2022 16:41
Serel Yereli’den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: Kıl mı yoksa gölge mi?

"KIL MI YOKSA GÖLGE Mİ?"

Serel Yereli'den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı... 19 Nisan 1995 tarihinde ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Serel Yereli'nin tam adı Buse Serel Yereli... İngilizce öğretmeni olan annesinin adı Elif Yereli'dir.

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Serel Yereli’den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: Kıl mı yoksa gölge mi?

Eski milli hentbolcu babası Serdar Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti. Babasını 16 yaşındayken 2011 yılında ani bir kalp krizi yüzünden kaybetti.

Serel Yereli’den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: Kıl mı yoksa gölge mi?

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okuyan Yereli, şarkı söylemeye 4 yaşında başladı. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Serel yine gündemde.

Serel Yereli’den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: Kıl mı yoksa gölge mi?

Şimdilerde şarkıcılık kariyeri için İngiltere'de yaşayan ve oyunculuğa ara veren Serel Yereli'nin Instagram'da paylaştığı bu kareye sosyal medyada, "Koltuk altındaki kıl mı yoksa gölge mi?" yorumları yağdı.

Serel Yereli’den olay pozlar geldi paylaşımlarıyla şoke eden ünlü isme sosyal medyada yorum yağdı: Kıl mı yoksa gölge mi?

Ardından 26 yaşındaki Serel Yereli'nin estetikli olup olmadığı merak konusu oldu.

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