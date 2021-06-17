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Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu… Şimdilerde Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ta Ceren karakterine can veren oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Oğulcan Engin'le birlikte tatile çıktı. Tatil pozlarını sık sık sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, son olarak pembe bikini üstü ve mini eteğiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı…

17.06.2021 01:59 - Son Güncelleme: 17.06.2021 01:59
Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ta Ceren karakterine can veren Ezgi Eyüboğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Oğulcan Engin'le birlikte tatile çıktı.

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Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Geçtiğimiz gün sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda 33 yaşını kutlayan Ezgi Eyüboğlu, doğum günü pozlarının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Ünlü oyuncu, pembe bikini üstü ve mini eteğiyle havuz başında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Takipçileri ünlü oyuncunun düzgün fiziğine övgü yağdırarak şu yorumlarda bulundu: "Fotoğrafa baktıkça insanın içi açılıyor", Var mı senden güzeli!", "Harikasın! Gözlerimi alamıyorum"