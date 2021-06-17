Seda Sayan'ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu Oğulcan Engin’in biricik aşkı…

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu bikini üstüyle poz verdi! Sosyal medyayı yaktı kavurdu… Şimdilerde Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kadrosunda Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat'ta Ceren karakterine can veren oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Oğulcan Engin'le birlikte tatile çıktı. Tatil pozlarını sık sık sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncu, son olarak pembe bikini üstü ve mini eteğiyle havuz başında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun o paylaşımı…

17.06.2021 01:59 - Son Güncelleme: 17.06.2021 01:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





