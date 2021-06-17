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Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Levent Kırca'nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı… Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz günlerde 4,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu ederek müjdeli haberi duyuran Ayça Erturan, şimdi ise eşine hamilelik olduğunu söylediği anlara ait görüntüleri paylaşarak gündeme geldi. O anları sosyal medyada yayınlayan Erturan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar…

17.06.2021 02:23 - Son Güncelleme: 17.06.2021 02:23
Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz günlerde 4,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Erturan, aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu ederek müjdeli haberi duyurmuştu.

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Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Erturan, şimdi de eşine hamilelik olduğunu söylediği anlara ait görüntüleri paylaşarak gündeme geldi. Çok konuşulan paylaşımın ardından Ayça Erturan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ünlü oyucunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ayça Erturan kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. İşte başta Ayça Erturan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

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Levent Kırca’nın gelini Ayça Erturan bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı ünlü oyuncu meğer…

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