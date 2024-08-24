Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası!

Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, hem kariyeri hem aşklarıyla sık sık adından söz ettirdi. Aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve 2 sene önce nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının 4 milyon dolarlık lüks villası göz kamaştırırken "Zevkli kadın", "Her detayı şahane", "İçi ayrı dışı ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile aşk yuvası...
Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem aşklarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve 2 sene önce nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak lüks eviyle gündeme geldi.
Ünlü şarkıcının 4 milyon dolarlık lüks villası, sosyal medyada kısa sürede gündem olarak göz kamaştırdı.