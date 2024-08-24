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Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası!

Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, hem kariyeri hem aşklarıyla sık sık adından söz ettirdi. Aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve 2 sene önce nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının 4 milyon dolarlık lüks villası göz kamaştırırken "Zevkli kadın", "Her detayı şahane", "İçi ayrı dışı ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 10:57 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:02
Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası! 1

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, hem kariyeri hem aşklarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası! 2

Aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve 2 sene önce nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak lüks eviyle gündeme geldi.

Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası! 3

Ünlü şarkıcının 4 milyon dolarlık lüks villası, sosyal medyada kısa sürede gündem olarak göz kamaştırdı.

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