Seda Sayan’ın dillere destan 4 milyon dolarlık lüks evine bakın! İşte Çağlar Ökten ile 2 yıllık aşk yuvası!

Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, hem kariyeri hem aşklarıyla sık sık adından söz ettirdi. Aradığı mutluluğu müzisyen Çağlar Ökten'de bulan ve 2 sene önce nikah masasına oturan Seda Sayan, son olarak lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının 4 milyon dolarlık lüks villası göz kamaştırırken "Zevkli kadın", "Her detayı şahane", "İçi ayrı dışı ayrı güzel" yorumları yapıldı. İşte Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile aşk yuvası...