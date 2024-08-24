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8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la evli kalmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar!

Üç kez nikah masasına oturan ve Engin Akgün'den Melisa, Bülent Şakrak'tan Ali adında iki evladı olan Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu ve yeni bir aşka yelken açtı. Güçlü Mete ile ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Düvenci'nin ilk eşi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldızıyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ceyda Düvenci'nin ilk eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 09:48 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 09:48
8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 1

Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la geçen yıl boşandı.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 2

Boşanma sürecinde sık sık gündem olan Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu ve yeni bir aşka yelken açtı.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la evli kalmıştı! Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! 2 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 3

Güçlü Mete ile ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Düvenci'nin ilk eşi de merak konusu oldu.

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