Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan da tüm yüz estetik yaptırdı son halini görenler inanamadı! Yanlış estetik kurbanı olan abla Sayan...

Estetik kadın Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan estetik yaptırdı, son halini görenler gözlerine inanamadı... Attığı her adımlar magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan yine bir estetik haberiyle gündemde ancak bu kez konu Seda Sayan değil Sayan'ın ablası. Yıllar önce yanlış müdahale sonucu yüzü deforma olan Nursel Sayan yeniden bıçak altına yattı. Nursel Sayan'ın son halini görenlerse şaşkına döndü.