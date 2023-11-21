Mehmet Ali Erbil'e ayrılık sonrası bir haller oldu yeni saçlarıyla bambaşka biri! 40 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Mali son haliyle...

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası ise Erbil'e bir haller oldu. İmaj değişikliğine giden Erbil'in saçları gözlerden kaçmadı.
Gülseren Ceylan'la ışık hızıyla başlayan aşkı ışık hızında biten Mehmet Ali Erbil, son haliyle dikkat çekiyor.
Mehmet Ali Erbil son olarak kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile kısa süreli birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Erbil, biten ilişkisi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. On yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi. Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum.