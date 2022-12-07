Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekti. Kot ceketinin içine giydiği saten sütyeniyle poz veren Daner, o kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...
07.12.2022 21:58 - Son Güncelleme: 07.12.2022 21:58
Bir Litre Gözyaşı, Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.