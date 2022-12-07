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Haberler Magazin Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekti. Kot ceketinin içine giydiği saten sütyeniyle poz veren Daner, o kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte Miray Daner'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.12.2022 21:58 - Son Güncelleme: 07.12.2022 21:58
Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Bir Litre Gözyaşı, Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Ünlü oyuncu, bir süre önce Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.

Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Engin ile mutlu birlikteliğine hız kesmeden devam eden oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Kot ceketinin içine giydiği saten sütyeniyle poz veren Daner, o kareleri Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi.

Seda Sayan’ın 23’lük müstakbel gelinine bakın! Miray Daner saten sütyeniyle boy boy paylaştı! Oğulcan Engin’in biricik aşkına yorum yağdı

Daner, ceketinin önünü tamamen açarak verdiği pozları Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

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